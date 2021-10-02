Лукашенко: Беларусь преодолевает пандемию COVID-19 успешнее стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что его страна успешнее справляется с пандемией коронавируса COVID-19, чем это делают страны Запада.

"Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно. Дай бог, чтобы все закончилось, как сейчас, чтобы не было хуже", - сказал белорусский лидер.

Он также опроверг мнение, что в Беларуси, которая не вводила массовый карантин в разгар пандемии, несерьезно отнеслись к ситуации. "Вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз? Подтверждаю, это действительно психоз. Это и сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при решении каких-то других вопросов от лечения людей, от защиты людей", - заметил Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание на то, что в республике смертность от COVID-19 существенно ниже, чем на Западе. "Что касается наших смертей, так у нас 6-8 человек в сутки погибает с подозрением на COVID-19. И мы все у патологоанатомов проверяем, и не всегда это подтверждается. В США тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим?" - спросил глава государства.

По его словам, текущая ситуация показала, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с пандемией. "На Западе вы у себя провалили лечение людей. Вам не нравится наш белорусский путь лечения людей, но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным - мы не объявляли локдаунов. Почему вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В Беларуси коронавирус диагностировали у 540 079 человек, умерли - 4159.