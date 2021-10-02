Россия возвращается в Нигерию

В Аджаокуте открылась Российско-нигерийская торгово-промышленная палата (ТПП), в которую вошли крупнейшие нигерийские компании, работающие в сфере горнорудной и сталелитейной промышленности. РФ готовится к восстановлению в Нигерии производства, остановленного после распада СССР, приступить к энергетическим и нефтегазовым проектам, а также увеличить товарооборот между двумя странами.

Eurasia Review отмечает, что после распада Советского Союза Россия пыталась вернуть себе экономическое влияние в Африке. Нигерия занимает важное место в повестке дня России по восстановлению многогранных деловых связей. Ранее Россия и Нигерия уже заключали сделки и работали в рамках деловых предложений. Еще в июне 2009 года Дмитрий Медведев в качестве президента впервые посетил Нигерию, где провел переговоры о возможностях атомной энергетики, разведке нефти и военном сотрудничестве.

По данным Росатома, протокол по ядерной энергии предлагал возможность двустороннего сотрудничества в области развития инфраструктуры и совместной разведки и разработки урановых месторождений. Две атомные электростанции, стоимость которых оценивается в $20 млрд, основная часть из которых поступает от России, будут созданы с целью увеличения поставок электроэнергии в Нигерии.

Вторая по величине частная нефтяная компания России, ЛУКОЙЛ, в течение последних нескольких лет планирует расширение своей деятельности в Нигерии и в ряде стран Западной Африки.

Нигерия - экономический центр в регионе Западной Африки - одна из самых быстрорастущих экономик Африки, население которой самое большое на континенте. Между Россией и Нигерией установлены экономические отношения, но они не соответствуют давним теплым связям между двумя странами.

Нигерия - обширный рынок с огромным потенциалом для иностранных инвесторов, в частности, из России. Правда, потенциальные инвесторы мало знают о существующих возможностях из-за очевидного недостатка знаний об инвестиционных перспективах.

К концу 2018 года товарооборот России с Нигерией составил почти $600 млн, что гораздо ниже полного потенциала торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Российско-нигерийская ТПП ставит своей основной задачей улучшение двусторонних экономических отношений между двумя странами. С ее помощью могут быть решены важные вопросы, которые обсуждались во время первого исторического саммита Россия-Африка, состоявшегося в октябре 2019 года в Сочи.

Президент ТПП д-р Обиора Оконкво сказал российской делегации во главе с послом Олегом Озеровым из Министерства иностранных дел Российской Федерации, главой секретариата ”Форума партнерства Россия-Африка”, что создание палаты стало первым шагом к возрождению и укреплению существующих отношений между Нигерией и Россией. По его словам, был открыт новый путь, который позволит ”Нигерии изучить деловые отношения с Россией, будет способствовать экономическому росту, передаче технологий, развитию и лучшему взаимопониманию между обеими странами”.

Основными задачами созданной ТПП заявлены продвижение коммерции, промышленности, торговли и вспомогательных услуг; развитие и защита коммерческих, промышленных, торговых и профессиональных предприятий. ”Мы стремимся создать механизм промышленного развития на принципах взаимовыгодных отношений с собственными бизнес-группами. Стратегия заключается в установлении и поддержании деловых контактов с существующими многочисленными организациями экономического развития в России и Нигерии”, - пояснил Оконкво.

В состав российской бизнес-делегации вошли Андрей Альбещенко из Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки; Андрей Владимиров из Государственной корпорации по атомной энергии за рубежом; Степан Беланович и Максим Полтораднев из Объединенной химической компании ”Уралхим” и другие руководители российского бизнеса. Озеров и его делегация нанесли визит вежливости вице-президенту Йеми Осинбаджо, который выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества и необходимости увеличения присутствия российских компаний в Нигерии. Он подчеркнул тот факт, что официальное открытие ТПП консолидирует усилия по углублению долгосрочных отношений и расширению возможностей для бизнеса между Нигерией и РФ.

”Мы заинтересованы в развитии отношений с Нигерией. Это одна из самых крупных и многообещающих экономик, где много возможностей. Мы были рады услышать, что вице-президент поддерживает развитие двусторонних экономических отношений. России есть что предложить: от новых технологий до удобрений, сельского хозяйства, энергетики и инфраструктурных проектов. Мы должны активизировать сотрудничество для достижения ощутимых результатов до второго саммита Россия-Африка”, - заявил журналистам на пресс-конференции по итогам встречи Озеров.