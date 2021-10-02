Вашингтон подталкивает Нью-Дели к отказу от российских вооружений

Тихоокеанская стратегия администрации Байдена столкнется с серьезным испытанием в конце года, когда Индия реализует договоренности с Россией о поставках оружия на $5 млрд. Соглашение может спровоцировать американские санкции в тот момент, когда Вашингтон пытается сблизиться с Индией. Politico отмечает, что сделка по поставке пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 давно вызывает беспокойство в Вашингтоне. Поставка ожидается в декабре, и Белому дому придется решать, как развивать отношения с Индией.

Все дело в Законе о противодействии противникам Америки посредством санкций, или CAATSA, от 2017 года, получившем широкую поддержку в Конгрессе. Он наказывает страны за заключение крупных оружейных сделок с Россией, вторым по величине экспортером оружия в мире. На сегодняшний день под санкции попали Турция и Китай, закупившие такие же системы С-400, которые должны прибыть и в Индию. Новый прецедент может поставить администрацию Байдена в затруднительное положение с точки зрения отношений с ключевым союзником.

Правительство Нарендры Моди приняло решение приобрести систему, и последние три года не отступало, несмотря на угрозы санкций. ”Они планировали закупку, взяли на себя обязательство и подтвердили его. Они не дрогнут. Можно сколько угодно играть в политические игры, но для нас последствия будут хуже”, - сказал директор южноазиатской программы Центра Стимсона Самир Лалвани.

Моди побывал в Вашингтоне на прошлой неделе, где встретился с Байденом и другими лидерами ”четверки” (Индия, Австралия, Япония и США), чтобы обсудить региональные вопросы, но американские и индийские чиновники сообщили, что приобретение С-400 не обсуждалось.

Индия на протяжении десятилетий покупала оружие, производимое в США, России, Франции и Израиле. В последние годы сменяющие друг друга администрации в Вашингтоне пытались отлучить Индию от российского вооружения, и им многое удалось сделать. Но Россия сохраняет контроль над продажей основных систем, оснащая индийские вооруженные силы атомными подводными лодками и военными кораблями.

Система противовоздушной обороны С-400 имеет большое значение. В 2020 году администрация Трампа исключила Турцию из программы F-35 и ввела санкции в соответствии с CAATSA после того, как Анкара получила свой первый комплекс С-400, что стало серьезным шагом против давнего союзника по НАТО. Исключение из программы F-35 стало горькой пилюлей для турецкого правительства. Вашингтон и его союзники по НАТО в течение многих лет публично и в частном порядке предостерегали президента Реджепа Тайипа Эрдогана от завершения сделки. Однако турецкое руководство оставалось непоколебимым. Буквально на прошлой неделе Эрдоган заявил, что готов купить второй комплекс С-400, добавив, что ”никто не должен нам указывать, какие системы обороны приобретать, у какой страны и на каком уровне”.

Индийское правительство ”внимательно следило за развитием событий, и все это время мы их предупреждали”, - сказал Р. Кларк Купер, помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам при администрации Трампа, ныне работающий в аналитическом центре ”Атлантический совет”. "Послание индийскому правительству после подписания сделки с Россией в 2018 году звучало так: ”Соглашаясь на С-400, вы ставите под угрозу отношения с Соединенными Штатами, а также с другими важными партнерами”", - напомнил Купер.

Учитывая размах российского экспорта вооружений в Азиатско-Тихоокеанский регион, администрация Трампа, а теперь и Байдена работает над тем, чтобы сбалансировать отношения с союзниками, долгое время покупавшими российское вооружение. Индия - важная составляющая баланса, и то, как США будут относиться к связям Нью-Дели с Москвой, повлияет на восприятие США другими союзниками.

С тех пор, как CAATSA вступил в силу, призыв к странам, имеющим давние отношения с российской оборонной промышленностью, в основном звучит так: ”Можете оставить свои АК-47, но если вы действительно хотите создать современные вооруженные силы как у США и партнеров, не рискуйте". "Я удивлюсь, если команда Байдена будет как-то по-другому вести диалог с индийским правительством”, - говорит Купер.

Высокопоставленный чиновник администрации, не уполномоченный обсуждать данный вопрос, и попросивший не называть его имени, сказал, что запланированные Индией оборонные закупки у России не секрет, но ”мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, которые могут спровоцировать санкции в рамках CAATSA”.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен не принимал решения о санкциях, и в рамках CAATSA нет никаких положений об освобождениях для конкретных стран, - сказал чиновник. - Любая сделка с российским оборонным сектором или разведкой должна оцениваться в индивидуальном порядке”.

В случае с Турцией НАТО беспокоило то, что мощная российская радиолокационная система, отслеживающая цели для С-400, будет передавать в Москву ценную информацию о том, как работают F-35 и другие самолеты. Лидеры в Брюсселе заявили, что у них нет никаких шансов разместить свои F-35 где-нибудь поблизости с данной системой, даже если ей будет управлять союзник.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Индия остается крупным рынком для стран-экспортеров оружия. На нее в 2020 году приходилось 9,5% всего мирового импорта вооружений. У страны второе место после Саудовской Аравии. И миллиарды, которые Индия тратит на вооружение, по-прежнему будут направляться в Россию. ”При любом раскладе, будь то санкции или освобождение от них, администрация должна понять, как избежать повторения подобной ситуации”, - сказал Лалвани из Центра Стимсона.

В 2023 году Индия получит первые два из четырех новых фрегатов из России, а в 2025 году начнет арендовать свою третью атомную подводную лодку у Москвы. На данный момент все крупные сделки уже заключены. ”Вопрос в том, будут ли каждый раз вводиться санкции, - сказал Лалвани. -Таким образом, еще одна причина, по которой администрации придется активно работать над решением этого вопроса с Конгрессом, заключается в том, чтобы устранить дамоклов меч, который будет нависать над любыми отношениями в течение пяти-десяти лет из-за уже заключенных и подписанных сделок”.

В марте председатель комитета сената по международным отношениям сенатор Боб Менендес (штат Нью-Джерси) направил министру обороны Ллойду Остину письмо с предупреждением: ”Если Индия решит продвигаться с покупкой С-400, это, несомненно, приведет к санкциям из-за сотрудничества с российским оборонным сектором. Соглашение также ограничит возможности Индии работать с США по разработке и закупке важных военных технологий”.

Крупные сделки заставляют Вашингтон принимать непростые политические решения, а между тем промышленная конкуренция между американской и российской оборонными предприятиями остается жесткой. В мае Госдепартамент одобрил продажу Индии шести противолодочных самолетов P-8 для в дополнение к 12 самолетам производства Boeing, которые страна уже эксплуатирует. Все сделки предусматривают, что 30% производства приходятся на Индию в рамках программы Modi’s Make in India.

В ближайшие месяцы Индия должна решить, кто построит ее новый парк из 110 многоцелевых истребителей. Lockheed Martin намерен продать стране свои истребители F-21, созданные на базе F-16. Boeing предлагает свои F-15EX Eagle II и F/A-18E/F ”Супер Хорнет” которые конкурируют с ”Гривеном” E/F от СААБ, ”Рафалем” от Дассо и ”Тайфуном” от Eurofighter, производимым консорциумом Airbus, BAE Systems и Leonardo. Предполагается, что Россия предложит свои МиГ-35, и Су-35.

Назначение администрацией Обамы Индии в качестве основного партнера в сфере обороны в 2016 году означает, что Вашингтон стремится сблизиться с Нью-Дели, одновременно подталкивая индийское правительство к тому, чтобы оно постепенно отказывалось от российских вооружений. Сделка по самолетам предоставляет Индии доступ к оборонным технологиям США на уровне, сопоставимом с уровнем союзников по НАТО. Она была заключена сразу после того, как Россия проиграла сделку на $3 млрд компании Boeing на строительство вертолетов Apache и Chinook.

Соединенные Штаты не собираются отказываться от возможных сделок и укрепляющихся отношений с Индией, поскольку страна стала близким союзником по сдерживанию Китая. Но поскольку Индия не собирается прерывать свои отношения с Россией, Конгрессу и Белому дому скоро придется решить, насколько они готовы их принять.