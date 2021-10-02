Военно-патриотические игры открылись в Чечне

Межрегиональная военно-патриотическая игра для школьников "Наша сила в единстве!" объединила в Чечне 140 участников из 14 городов воинской славы. Церемония открытия состоялась в Грозном.

"В столице уже начались мероприятия, приуроченные ко Дню города. Среди них открытие ежегодной военно-патриотической игры старшеклассников Союза городов воинской славы "Наша сила - в единстве!". Целью игры является патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, получение молодыми людьми навыков начальной военной подготовки", - приводит слова мэра Грозного Хас-Магомед Кадырова ТАСС.

Отмечается, что игры пройдут с 29 сентября по 4 октября на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В ходе турнира участники покажут свои навыки по строевой подготовке, прицельной стрельбе, метанию гранат и в других военно-спортивных состязаниях. Всего в игре представлено 15 номинаций.