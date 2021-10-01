День пожилого человека отметили в Дагестане

Благотворительная акция "Сердцу милые седины" в честь празднования Дня пожилого человека состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба ВОД "Матери России".

Активисты движения "Матери России", представители организации "Забота рядом", а также работники Централизованной библиотечной системы Каспийска навестили пожилых людей, чтобы поздравить их с праздником и вручить продуктовые наборы. От депутата Народного Собрания Заура Расулова были подарены конверты с деньгами.

С концертной программой выступили учащиеся школы №2 города Каспийска, затем старожилы побеседовали с гостями и поделились интересными историями из своей жизни.

В пресс-службе добавили, что мероприятие прошло при поддержке депутата Народного Собрания РД от "Единой России" и бизнесменов.