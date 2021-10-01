В Северной Осетии состоится фестиваль "Мариинский - Владикавказ"

Всемирный фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет в Северной Осетии со 2 по 10 октября, сообщает пресс-служба республиканского комитета по делам печати и массовых коммуникаций.

"Фестиваль откроется 2 октября на площадках филиала Мариинского театра в Северной Осетии концертом одаренных детей из всех регионов СКФО", - сказано в сообщении.

Инициатором фестиваля является народный артист России Валерий Гергиев. Знаковым событием станет большой премьерный показ оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы" в постановке Марата Гацалова, автора мариинской "Саломеи". Первые показы пройдут с участием солистов петербургской труппы.

В рамках мероприятия также пройдут симфонические концерты, балетные и оперные спектакли, а также программы для детей.

Публике представят "Турандот" и "Летучую мышь", состоится выступление пианиста Даниила Трифонова в сопровождении оркестра театра под управлением Гергиева. Пройдет вечер симфонической музыки с дирижером Заурбеком Гугкаевым. В числе заключительных театральных событий - "Дафнис и Хлоя" Владимира Варнавы.

Завершится фестиваль 10 октября гала-концертом балета.