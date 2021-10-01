Более 400 "умных остановок" появятся в Ростове-на-Дону

Руководство Ростова-на-Дону провело тест первой "умной остановки", которая была установлена в начале августа на площади Советов, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время рассматривается возможность установить еще 400 подобных павильонов.

Обсуждение перспектив проекта проводилось на платформе "Активный ростовчанин": 301 горожанин выступил за установку современных остановочных комплексов, 199 человек отказались поддержать инициативу.

Городская администрация отметила, что развитие цифровой системы общественного транспорта стоит больших денег, которых нет в бюджете. Поэтому планируется привлечь частных инвесторов.

Напомним, 27 сентября "Ростелеком" предложил выделить средства на установку 130 "умных остановок" в рамках концессионного соглашения. Ростовская мэрия будет рассматривать это предложение 30 дней.