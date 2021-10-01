Президент Грузии о помиловании Саакашвили: нет и никогда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не согласится помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. Об этом она заявила на специальном брифинге.

"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда. Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, а также тех людей, которые ждали справедливости и не дождались", - цитирует президента Sputnik Грузия.

Ирина Энукидзе - мать работника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, лишенного жизни высокопоставленными чиновниками МВД в январе 2006 года. Энукидзе умерла в 2008 году, до смерти она пыталась уличить виновников гибели ее сына, но это удалось доказать только в 2012 году после смены правительства. По делу Гиргвлиани суд приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Кроме того, Зурабишвили подчеркнула, что принял неприемлемое решение для главы государства, отказавшись от гражданства Грузии, а сегодня нарушил госграницу, попытался посягнуть на авторитет правоохранителей и в целом стремился "сеять дестабилизацию".