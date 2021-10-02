Казахстанский фильм "Акын" представят миру на кинофестивале в Токио (ВИДЕО)

В рамках 34-го Токийского международного кинофестиваля пройдет мировая премьера художественного кинофильма "Акын" известного казахстанского режиссера Дарежана Омирбаева, снятого по мотивам рассказа писателя Германа Гессе "Авторский вечер", - , сообщает пресс-служба "Казахфильма" имени Шакена Айманова.

Художественная картина создана "Казахфильмом" при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу министерства культуры и спорта Казахстана. Фильм расскажет историю непризнанного казахского поэта.

"Фильм "Поэт" адресован прежде казахстанскому зрителю. По сравнению с другими моими картинами он получился более национальным по содержанию и по проблематике. В фильме отражена проблема казахского языка и литературы. Однако это проблема общая, ведь сегодня исчезают многие языки, даже поэты никому не нужны", - отметил режиссер Дарежан Омирбаев, цитирует его Sputnik Казахстан.

Напомним, Токийский международный кинофестиваль, входящий в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров, проводится с 80-х годов и является одним из важнейших в мире. В этом году организаторам поступило 1 533 заявки из 113 стран мира. В конкурсную программу было отобрано всего 15 кинокартин, 10 из которых – мировые премьеры.

Международное жюри фестиваля, который пройдет с 30 октября по 8 ноября, возглавит легендарная французская киноактриса Изабель Юппер.