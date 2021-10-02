Московский зоопарк сократил часы работы

С 1 октября Московский зоопарк стал закрываться в 18:00.

"С 1 октября Московский зоопарк работает с 9:00 до 18:00. Вход закрывается в 17:00", - сообщает пресс-служба зоосада.

В зоопарке рассказали, что в прохладную погоду многие животные чаще выходят в уличные вольеры. "Настало комфортное время для белых медведей: регулярно можно увидеть, как наши малышки - Хатанга и Томпа - плещутся в своих бассейнах", - добавили в пресс-службе.

"Попасть на территорию сейчас можно через главный вход, а также через Детский зоопарк. Проход со Старой территории на Новую осуществляется по наземному переходу на ул. Большая Грузинская", - отметили в зоопарке.