ВГИК открыл филиал в Ташкенте

В столице Узбекистана открылся первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), пишет Sputnik Узбекистан.

Церемония открытия филиала вуза прошла в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября.

"Сегодня уникальное событие. Впервые ВГИК открывает свой филиал за пределами России", - поделилась замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов уверен, что "открытие филиала в Ташкенте послужит огромным толчком для развития кинематографа Узбекистана".

В Ташкенте студентов будут готовить по двум специальностям - "драматургия" и "продюссерство". Учеба начнется 1 ноября, в первый год будут приняты 30 студентов.