У талибов* кончаются деньги

Недостаток ликвидности, вызванный замораживанием активов со стороны США, душит афганскую экономику и сеет финансовую панику в соседнем Пакистане, пишет Asia Times. Финансы Афганистана иссякают, поскольку многосторонние организации и западные доноры удерживают средства, наказывая талибов* за захват власти. Если Китай, Россия и другие иностранные доноры не окажут финансовую помощь, "Талибан"* вскоре может столкнуться с полномасштабным финансовым кризисом, при этом многие районы разоренной войной страны уже балансируют на грани голода.

Денежные проблемы талибов* спровоцированы Министерством финансов США, которое приняло решение о замораживании резервов центрального банка Афганистана на сумму $9,5 млрд, находящихся в американских финансовых учреждениях, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Неясно, будут ли эти средства доступны, пока ”Талибан” остается в санкционном списке США как террористическая организация. Ныне находящийся в изгнании бывший управляющий банка Da Afghanistan Bank Аджмал Ахмади заявил, что режим талибов* теперь имеет доступ только к 0,1–0,2% от общих международных резервов страны.

Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал доступ Афганистана к фондам специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $460 млн. Известно также, что у Центрального банка Афганистана около $700 млн в швейцарском Банке международных расчетов.

По данным Всемирного банка, до прихода к власти талибов* около 75% расходов финансировалось за счет грантов международной помощи.

Денежный кризис быстро обесценивает афганскую валюту, что приводит к инфляции и росту цен на продукты питания. Денежные переводы из-за рубежа, которые обычно составляют 4% зависимой экономики Афганистана и которые поступают в основном из Стамбула, Лондона и Дохи, затруднены, поскольку службы денежных переводов, предоставляемых MoneyGram и Western Union, не работают.

Неформальная финансово-расчетная система хавала, широко используемая в сельской местности, также не работает из-за отсутствия твердой валюты. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций предупредила, что только 5% афганских семей едят досыта.

Банки находятся на грани краха. В середине сентября агентство Reuters сообщило, что в афганских банках заканчиваются доллары, и многим, вероятно, придется закрыться для клиентов, если талибы* в ближайшее время не обеспечат ликвидность. Они уже ограничили снятие средств до $200 в день, поскольку афганцы спешат забрать свои сбережения.

По данным Fitch Ratings, без наличных денег экономика страны, где 90% населения жили менее чем на $2 в день до того, как ограниченные ресурсы страны были заморожены за границей, в этом году может сократиться на 20%.

ООН обещала выделить миллиард долларов на гуманитарную помощь Афганистану, но деньги будут предоставляться через неправительственные организации (НПО), чтобы обойти администрацию талибов, и этот вариант может оказаться нежизнеспособным.

Крах Афганистана оказывает определенное влияние на соседний Пакистан, где поток долларов через границу, по мнению ряда аналитиков, начинает давить на пакистанскую валюту - рупию. Акции Пакистана упали. 30 сентября рупия достигла рекордно низкого уровня в 170,48 к доллару США, поскольку Сенат США начал расследование роли Пакистана в захвате власти Талибаном, что, как считают некоторые аналитики, может привести к введению американских санкций против Исламабада.

Федеральное управление доходов Пакистана (ФУД) пытается справиться с паникой на рынке. 24 сентября ФУД заявило, что строго соблюдает правила движения денег, в том числе в аэропортах, для предотвращения контрабанды денег через пакистано-афганскую границу.

В пресс-релизе управления говорится: ”Таможня Пакистана обязала всех пассажиров, вылетающих из страны, проходить тщательный личный досмотр и декларировать 100% имеющейся у них валюты с помощью автоматизированного процесса, чтобы пресечь бесчестную и незаконную практику”.

Пакистанский политолог, экономист и финансовый аналитик Фаррух Салим считает, что ежедневно контрабандной из Пакистана в Афганистан переправляется $7-10 млн, что недостаточно для давления на валюту.

Но отток - один из нескольких факторов, негативно сказывающихся на валюте Пакистана. Государственный банк Пакистана (ГБП) 24 сентября предоставил коммерческим банкам краткосрочные ссуды на сумму $11,5 млрд сроком на неделю, чтобы повысить ликвидность валютных рынков и поддержать курс рупии.

Финансовое вливание последовало за предыдущей неудачной инъекцией на рынки около $ 1,2 млрд в период с июля по сентябрь для поддержки рупии. Следующим шагом может стать контроль за движением капитала. ГБП недавно ввел новые правила, требующие от банков сообщать обо всех операциях в иностранной валюте на сумму от $500 тыс. и выше.

Правительство также планирует воспрепятствовать импорту предметов роскоши, введя новые пошлины на автомобили, косметику, ванны, лаки, канцелярские товары, текстиль, подсластители и второстепенные продукты питания, чтобы снизить национальные расходы на импорт.

Крупные афганские экспортеры и дилеры сообщили Asia Times, что в Афганистане закончилась иностранная валюта и что имеющихся государственных резервов недостаточно для оплаты счетов за импорт, расходов на оборону и административных расходов, включая заработную плату государственных служащих.

Это, в свою очередь, сказывается на поставках лекарств, энергоресурсов и основных продуктов питания. Торговля с Пакистаном, которая обычно составляет около $1,5 млрд в год, сошла на нет в августе после захвата власти талибами.

Пакистанский торговый магнат Шахид Хуссейн рассказал Asia Times, что экспорт Пакистана в Афганистан приостановлен именно из-за проблем с ликвидностью: ”Хотя в Афганистане по-прежнему достаточно иностранной валюты в банках, как и у разменщиков валют и крупных дилеров, приостановка регулярных денежных переводов из США для покрытия текущих расходов привела к хаосу в стране. Нестабильность резко снизила способность правительства получать достаточный доход. Талибы* получают намного меньше денег, чем предыдущее правительство. Они осознают недоверие афганских деловых кругов к новому правительству в Кабуле. Если бы талибы разрешили нормальные банковские операции, крупный бизнес снял бы свои доллары и отправил их за границу”

*Движение "Талибан" запрещено в РФ