Часть Кубани на выходных подморозит

Несмотря на то, что на выходные, 2-3 октября, в Краснодаре будет облачно и без осадков, воздух прогреется до 17 тепла, а в воскресенье похолодает до 15, кое-где в крае даже подморозит, - предупреждают синоптики краснодарского гидрометцентра.

В целом по краю ожидается переменная облачность, местами в южной половине края пройдет небольшой дождь. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 5-10 тепла, а в северной и восточной половинах края ожидаются заморозки до -2, - передает портал Юга.ру.

В горах ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. днем - юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, днем до 8-13 тепла.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами - кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, порывами до 15-18 м/с, температура воздуха ночью 8-13, днем - до 15-20 тепла.