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Адлерский маяк назван именем адмирала Комарицына

Адлерский маяк назван именем адмирала Комарицына

Один из старейших маяков России – Адлерский – получил имя выдающегося отечественного гидрографа, адмирала Анатолия Комарицына, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Самому южному и одному их старейших маяков Российской Федерации присвоено имя выдающегося отечественного гидрографа, адмирала Анатолия Александровича Комарицына. Церемония по переименованию объекта гидрографической службы ЧФ проведена сегодня в Адлере под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом вице-адмирала Владимира Касатонова", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также на церемонии присутствовали представители главного командования Военно-Морского флота, заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1 ранга Андрей Палий, вдова адмирала Комарицына Людмила Котович, руководство управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, ветераны Военно-Морского флота, представители духовенства.

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Вестник Кавказа

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