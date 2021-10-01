"Спортивного" преступника, воровавшего только из одного магазина, задержали в Махачкале

Мужчину, регулярно воровавшего вещи из одного и того же магазина спорттоваров, задержали в Махачкале. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Накануне ночью в дежурную часть обратился руководитель магазина и заявил о краже мужской спортивной одежды на общую сумму более 50 тыс рублей.

По итогам инвентаризации сотрудники магазина выявили недостачу товар. Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, которого доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

"Им оказался 54-летний местный житель, который в период с 25 августа по 15 сентября 2021 года неоднократно приходил в спортивный магазин, расположенный в торговом центре, с целью хищения", - уточнили в управлении.

После предъявления ему доказательств вины мужчина сознался в преступлении, рассказав, что воспользовался невнимательностью работников в преступных целях. Похищенное у него изъято.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Проводятся следственные действия, расследование продолжается.