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Саакашвили объявил голодовку

Саакашвили объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный сегодня после возвращения на родину, начал голодовку, заявила омбудсмен Нино Ломджария после встречи с ним.

По ее словам, на момент ее посещения Саакашвили был у врача, который обследовал его.

"Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - цитирует Ломджария ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что бывший президент "не согласен с приговорами", по которым он должен провести шесть лет в тюрьме, и рассматривает себя как политического заключенного.

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