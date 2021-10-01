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Иск Азербайджана о военных преступлениях Армении станет темой заседания Международного суда ООН

Иск Азербайджана о военных преступлениях Армении станет темой заседания Международного суда ООН

Международный суд ООН 18 октября начнет рассмотрение иска Азербайджана о военных преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Армении в ходе Отечественной войны Азербайджана, - сообщил Генеральный прокурор страны Кямран Алиев.

Расследованием преступлений занимался специальный отдел в Военной прокуратуре страны. Следствие велось по двум направлениям: по лицам, совершившим преступления, их идентификации, поиску и объявлению в розыск, а также по подаче исков  в международные суды по этим преступлениям, - рассказал Алиев, передает Turan.

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Вестник Кавказа

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