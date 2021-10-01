Автодорогу Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут продолжают строить быстрыми темпами в Азербайджане

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается быстрыми темпами строительство автодороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, входящей в число проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах по поручению президента Азербайджана.

В соответствии с поручением главы государства, с учетом плана развития Карабаха четырехполосная автодорога прокладывается в соответствии с I технической категорией, проезжая часть в ширину достигнет 14 м.

Сейчас на участке трассы проводятся земляные работы, ведется расширение дорожного полотна до 21,5 м и профилирование.

На 30-м и 38-м километрах продолжается возведение шести мостов, один из них расположен на пересечении с автомагистралью Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, он обеспечит удобный въезд и выезд с дороги на магистраль.

В то же время ведутся работы по очистке обочин от мин и неразорвавшихся боеприпасов, чтобы там могла перемещаться спецтехника.

Для строительства дороги в максимально сжатые сроки на данной территории создан специальный лагерь, на территории которого действует асфальтобетонный завод, там есть места для хранения и обслуживания машин, офис со всеми удобствами для работников, столовая и места отдыха.

Автодорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут пролегает через деоккупированные Ходжавендский, Физулинский и Джебраильский районы. Она пройдет через порядка 20 населенных пунктов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.