Замминистра обороны Турции совершил рабочий визит в Нахчыван (ФОТО, ВИДЕО)

Представительская делегация под руководством замглавы Минобороны Турции Мухсина Дерена провела рабочий визит в Нахчыванскую Автономную Республику. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны АР.

В ходе визита гости возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре Нахчывана и посетили музей его имени.

Кроме того, турецкая делегация ознакомилась с бюстом Мустафы Кемаля Ататюрка, памятником турецким шехидам, побывала на Аллее шехидов и у памятника "Плач матери".

Затем с делегацией провел встречу командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев. На мероприятии была отмечена важность для военнослужащих Азербайджана и Турции совместных учений, в том числе успешно продолжающихся тактических учений Sarsılmaz qardaşlıq-2021, которые проходят на основе соглашения между Азербайджаном и Турцией о военном сотрудничестве.

В рамках рабочего визита состоялась акция посадки деревьев в Парке дружбы "Турция-Нахчыван", после чего гости посетили Центр физиотерапии Duzdağ.

Поездка завершилась сегодня.