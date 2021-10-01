Авария оставила без света почти всю Абхазию

Практически во всей Абхазии нет электричества из-за аварии на высоковольтной линии на востоке республики. Такое сообщение распространила пресс-служба "Черноморэнерго".

"Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП "Черноморэнерго", - сказано в нем.

Как передает ТАСС, в компании уточнили, что обесточена почти вся республика. В Абхазии проживает 240 тыс человек.