Прокуратура Грузии гарантировала Саакашвили шесть лет тюрьмы

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, задержанному сегодня, гарантировано как минимум шестилетнее заключение по двум приговорам, которые нельзя обжаловать. Такое заявление распространила Генпрокуратура Грузии.

"Михаил Саакашвили заочно уже признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу убийства молодого сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговоры окончательные и обжалованию не подлежат", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Помимо этого, отметили в прокуратуре, оппозиционер проходит обвиняемым еще по четырем делам: о растрате 9,2 млн лари Службы госохраны, разгоне акции 7 ноября 2007 года, отъеме телекомпании "Имеди" у ее основателя и законного владельца покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также конфискации имущества того же Патаркацишвили.

Эти дела продолжает рассматривать Тбилисский городской суд.

Кроме того, только что прокуратура Грузии открыло новое дело против Саакашвили - по ст.344 УК Грузии о незаконном пересечении границы, по ней ему грозит лишение свободы до 5 лет.