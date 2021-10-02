Пути армяно-азербайджанского примирения

Годовщина начала Второй карабахской войны дает возможность оценить некоторые проблемы региона, связанные с проблемами восстановления экономических и транспортных связей, пишет сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер для New Europe.

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей была создана 11 января этого года (в соответствии с 9 пунктом соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года). После этого Армения приостановила участие в переговорах, которые возобновились только 17 августа в Москве на уровне заместителей премьер-министров. И это несмотря на то, что Азербайджан поставлял в Армению (хотя и не был обязан) газ из России через собственную национальную трубопроводную систему, более эффективную, чем грузинская инфраструктура. Азербайджан также предоставил Армении свободный проезд через территорию по трассе Горис-Капан, хотя останавливал незаконно въезжающие в Карабахский регион Азербайджана грузовики.

Соглашение о прекращении огня предусматривает открытие коридора между Нахчываном и остальным Азербайджаном, и там действительно есть железная дорога, восстановление которой возможно. Однако Армения продолжает настаивать на открытии более протяженного железнодорожного маршрута между двумя странами, который не проходит через Зангезурский коридор. Поездка по этому маршруту займет больше времени, а его реконструкция и ремонт будут стоить дороже.

Турецкая нефтегазовая компания BOTAS была заинтересована в строительстве крупного завода на границе Нахчывана и Армении. Если бы для этой цели через юг Армении можно было построить трубопровод, то можно было бы создать рабочие места на юге Армении, отчаянно нуждающейся в экономическом развитии, за счет строительства перерабатывающего комплекса по производству нефтепродуктов для экспорта за границу.

Этот трубопровод отвечал бы долгосрочным интересам Армении, но Ереван оказался в затруднительном положении из-за внутриполитического тупика, связанного с досрочными выборами, решение о проведении которых было принято после поражения в войне. Не имея полноценного Кабмина, в том числе министра иностранных дел (все руководство министерства уже подало в отставку), после досрочных парламентских выборов, назначенных премьер-министром Армении Николом Пашиняном, правительство Ереван не смог принять никаких конструктивных решений. Cтолкнувшись с задержками со стороны властей Армении, Азербайджан и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Игдыр-Нахчыван для снабжения Нахчывана газом.

Самой эффективной мерой укрепления доверия могло бы стать содействие возвращению азербайджанских граждан в дома на деоккупированных территориях, откуда они были изгнаны в результате этнической чистки в начале 1990-х годов. Однако города и села разрушены, а территория кишит минами, заложенными армянской стороной.

Армения предоставила Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в обмен на две группы задержанных (Армения утверждает, что они были военнопленными; в Азербайджане подчеркивают, что, проникнув через границу после прекращения огня, эти люди подпадают под действие Женевских конвенций и, следовательно, являются обычными преступниками). Тем не менее, согласно азербайджанским источникам, точность минных карт, переданных Арменией, составляет всего 25%.

Международное сообщество начало осознавать серьезность ситуации, и все большее число стран предлагают средства, оборудование и обучение для операций по разминированию. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) недавно посетила деоккупированный регион, и ее члены были поражены размером ущерба, причиненного за 30 лет оккупации этим землям. Отчет организации удивительно беспристрастен. Примечательно, что в нем упоминается ЮНЕСКО как агентство, которое должно начать инвентаризацию объектов культурного наследия в регионе и изучить гуманитарные последствия.

Теперь можно ожидать все более частого использования юридических механизмов сторонами конфликта. Сначала Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Потом Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации". По данным азербайджанской стороны, Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. В иске говорится, что Армения прямыми и косвенными путями продолжает политику этнической чистки, разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, что является нарушением соответствующей конвенции ООН. По оценкам азербайджанской стороны Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу.

Хорошо задокументированы факты этнических чисток азербайджанцев не только в Карабахском регионе в начале 1990-х, но и в южной Армении в конце 1980-х годов. Более того, в 2015 году Европейский суд по правам человека постановил, что оккупированные территории Азербайджана действительно находились под фактическим контролем Еревана.

Наконец, что касается площадок по урегулированию конфликта. Минская группа ОБСЕ устарела и не играет никакой роли. Медлительность многосторонних международных организаций, полагающихся на консенсусную дипломатию, не может поспевать за темпами развития ситуации. "Мадридские принципы" устарели. Никто, даже с армянской стороны, не обращался к ним всерьез с момента окончания войны в ноябре прошлого года.

Несколько дней назад Министерство обороны России удалило контуры границ упраздненной Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) в со своей официальной карты размещения российских миротворцев на территории Азербайджана. Это произошло всего через несколько дней после того, как российская сторона представила сторонам свои предложения по делимитации армяно-азербайджанской границы на основе подробных советских карт.

Россия как сопредседатель Минской группы в состоянии действовать автономно по отношению к двум другим сопредседателям (США и Франции), в трехстороннем порядке с Арменией и Азербайджаном, что и произошло. Москва может свободно информировать Вашингтон и Париж о своих действиях, а затем все три стороны могут представить результат от Минской группы. Но первым официальным мероприятием Минской группы за год стало проведение раздельных встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в преддверии открытия новой сессии Генассамблеи ООН.

Минская группа быть полезной в плане дополнительной защиты для любого согласованного окончательного урегулирования, которое происходит вне ее рамок, но даже это не обязательно. Все, что нужно, - это международный мирный договор с гарантиями. Все войны заканчиваются урегулированием, включая делимитацию национальных границ и взаимное признание территориальной целостности.