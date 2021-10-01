Дагестанские виноделы получат свой кластер

В Дагестане до 2023 года планируется создать виноградо-виноконьячный кластер, что позволит реализовать потенциал развития винодельческой отрасли в республике.

Проект "Организация виноградо-виноконьячного промышленного кластера Республики Дагестан в 2022-2024 годах" планируется включить в республиканскую госпрограмму по развитию сельского хозяйства с использованием механизма государственно-частного партнерства, - говорится в Стратегии развития республики до 2030 года, размещенной на сайте Минэкономразвития Дагестана, передает "Это Кавказ".

Якорными предприятиями формирующегося кластера могут выступить Дербентский коньячный комбинат (АО "ДКК") и Дербентский завод игристых вин (ОАО "ДЗИВ"): оба предприятия в последние десятилетия являются лидерами вино-коньячного рынка России, более 80% выпускаемой ими продукции реализуется за пределами республики, а сама продукция производится из натурального виноградного сырья и имеет защищенное географическое название.

Также в состав кластера могут войти ООО "Дербентская винодельческая компания", ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат", МУП "Татляр" и ряд предприятий Дербентского, Каякентского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского и Табасаранского районов.

"Предполагаемый рост производства в рамках кластера составит до 30%, налоговые поступления от хозяйственной деятельности предприятий-участников кластера, начиная с 2024 года, составят порядка 3−3,5 млрд рублей в год", - отмечается в документе.