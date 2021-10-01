На "Экспо-2020" в Дубае заработал павильон России

На международной выставке "Экспо-2020", которая проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) состоялась церемония открытия павильона России, в которой приняли участие замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В павильоне, архитектором которого выступил Сергей Чобан, будут представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми, Якутия, а также республики Кавказа, - передает ТАСС.

За время проведения "Экспо-2020" в павильоне пройдут 60 деловых и культурных мероприятий – так, театр "Санкт-Петербургская Опера" покажет оперу "Риголетто", пройдут фестиваль русского фольклора, а также детский музыкальный фестиваль. В День народного единства на "Экспо-2020" выступит танцевальный коллектив Бориса Моисеева, а в рождественские дни пройдет фестиваль From Russia with...

Гостей выставки также ждут лекции о русской культуре, шахматные турниры, уроки русского языка и кинопоказы.

Напомним, "Экспо-2020" - самая известная выставка в мире, проходящая раз в пять лет в разных странах: место ее проведения каждый раз определяется голосованием Генассамблеи Международного бюро выставок. Впервые такая выставка состоялась в 1851 году в Лондоне.