Власти Чечни утвердили новые инвестпроекты в горных районах

Власти Чечни утвердили новые инвестиционные проекты в горных районах республики.

"В министерстве экономического, территориального развития и торговли Чечни утверждены три реестра из 29 инвестиционных проектов на сумму 151,3 млн рублей, запланированных к реализации в Веденском, Ножай-Юртовском и Шатойском районах, что позволит создать 80 новых рабочих мест. Все они будут включены теперь в программу развития горных районов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает "Это Кавказ".

Инвестпроекты нацелены на развитие туризма, сельского хозяйства и сферы услуг и обслуживания, - говорится в сообщении.