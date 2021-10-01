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Власти Чечни утвердили новые инвестпроекты в горных районах

Власти Чечни утвердили новые инвестпроекты в горных районах

Власти Чечни утвердили новые инвестиционные проекты в горных районах республики.

"В министерстве экономического, территориального развития и торговли Чечни утверждены три реестра из 29 инвестиционных проектов на сумму 151,3 млн рублей, запланированных к реализации в Веденском, Ножай-Юртовском и Шатойском районах, что позволит создать 80 новых рабочих мест. Все они будут включены теперь в программу развития горных районов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает "Это Кавказ".

Инвестпроекты нацелены на развитие туризма, сельского хозяйства и сферы услуг и обслуживания, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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