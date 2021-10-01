Бакметрополитен начал сам ремонтировать российские вагоны

ЗАО "Бакинский метрополитен" начало самостоятельно капитально ремонтировать вагоны нового поколения, - заявил представитель ведомства Фаиг Ахмедов.

В прошлом году в депо Бакметрополитена совместно с сотрудниками российской компании "Метровагонмаш" впервые был отремонтирован состав нового поколения.

Очередной ремонт поездов намечен на октябрь, - цитирует Ахмедова Sputnik Азербайджан.

Капитальный ремонт вагонов нового поколения проводится после 560 тыс км пробега, - поведал представитель Бакметрополитена, отметив, что ранее вагоны отправлялись на капремонт в страну-производитель.

Согласно трехлетнему контракту, заключенному между Бакинским метрополитеном и "Метровагонмашем", Баку закупил четыре состава по пять вагонов каждый. Всего по договору российский производитель должен поставлять Азербайджану 20 современных вагонов для бакинской подземки ежегодно.

Планируется, что в скором времени число современных вагонов Бакметрополитена увеличится до 95, - добавил Фаиг Ахмедов.