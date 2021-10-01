Казахстан не испытывает дефицита авиатоплива – КГА страны

Крупнейший авиаперевозчик Казахстана - Air Astana - выразила обеспокоенность по поводу значительного снижения объемов производства авиатоплива, что привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании.

В то же время в комитете гражданской авиации (КГА) Казахстана назвали прозвучавшие заявления авиакомпании "неподтвержденными" и "некорректными", прокомментировав их.

"По состоянию на конец месяца порядка 45 тыс т авиатоплива у нас есть, потребление составляет порядка 45-50 тыс т. Плюс к этому производство месячное, по информации министерства энергетики, будет 35 тыс т. Все имеется. Этого достаточно, чтобы бесперебойно осуществлять все воздушные перевозки", - отметил председатель КГА Мининдустрии Талгат Ластаев, передает Sputnik Казахстан.

"Стоимость топлива стабильная, и с учетом того, чтобы топливо будет производиться, тарифы сохранятся на прежнем уровне", - добавил председатель КГА.

Также о том, что информация о предполагаемом дефиците авиатоплива не соответствует действительности, заявили и в национальной компании "КазМунайГаз".

"Полагаем, что опасения компании Air Astana основаны на ранее рассматриваемых министерством энергетики вариантах изменения объемов производства авиатоплива в целях увеличения выработки дизельного топлива с учетом текущей ситуации на внутреннем рынке страны. В настоящий момент планы КМГ основаны на поддержании производства авиатоплива в достаточном объеме, который с учетом накопленных запасов и уровня потребления полностью покрывает спрос внутреннего рынка страны", - говорится в распространенном сообщении компании.