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Самолет "Победы" и топливозаправщик "столкнули" в Астрахани

Самолет &quot;Победы&quot; и топливозаправщик &quot;столкнули&quot; в Астрахани

Лайнер лоукостера "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в астраханском аэропорту Астрахани, о ЧП рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком", - цитирует сообщение РИА Новости.

В результате получила повреждения нижняя часть симитара (съемный элемент законцовки крыла), уточнили в пресс-службе.

Специалисты технической службы "Победы" отправятся в Астрахань ближайшим рейсом, они оценят степень повреждения.

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