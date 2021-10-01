Самолет "Победы" и топливозаправщик "столкнули" в Астрахани
Лайнер лоукостера "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в астраханском аэропорту Астрахани, о ЧП рассказали в пресс-службе авиакомпании.
"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком", - цитирует сообщение РИА Новости.
В результате получила повреждения нижняя часть симитара (съемный элемент законцовки крыла), уточнили в пресс-службе.
Специалисты технической службы "Победы" отправятся в Астрахань ближайшим рейсом, они оценят степень повреждения.
Вестник Кавказа
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