На Ставрополье официально открылась Бондаревская ВЭС

На Ставрополье сегодня состоялось торжественное открытие Бондаревской ветроэлектростанции (ВЭС), которая стала третьим объектом, открытым в регионе компанией "НоваВинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома).

"Это то, благодаря чему Ставрополье будет развиваться. Никто в России таких больших ветроэлектростанций не строил, с совершенствованием, локализацией, упрощались процессы, снижалась стоимость капитальных вложений. Для Ставрополья это будущее, нет ничего важнее для территории, чем обретение компетенций в "зеленой" энергетике", - сказал на церемонии открытия ВЭС губернатор края Владимир Владимиров, передает "Это Кавказ".

Мощности "зеленой" энергетики на Ставрополье достигли 466 МВт, что составляет половину от запланированного властями совокупного показателя.

"В планах - достичь 998 МВт зеленой энергетики, точно видим, что в горизонте 2023 года этот показатель будет достигнут в Ставропольском крае. Сейчас уже половины достигли", " сообщил губернатор.

Строительство ветроэлектростанций планируют и другие компании.