Медики Ставрополья развернут еще 500 коек в ковидных госпиталях

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом власти Ставрополья поручили медикам края дополнительно развернуть 500 инфекционных коек, обеспеченных подачей кислорода.

"Суточные показатели новых случаев заболевания и госпитализаций в крае остаются на высоких значениях. Мы уже увеличили коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом до 3 560 единиц. Поручил в ближайшие дни развернуть еще 500 инфекционных коек, обеспеченных подачей кислорода", - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Это Кавказ".

Эпидобстановка в образовательных организациях стабилизируется, закрытых на карантин школ на Ставрополье нет, однако решение о возможном продлении каникул будет принято позже, исходя из эпидситуации на середину октября, - добавил губернатор.

Также профильным министерствам дано поручение проработать возможность бесплатной раздачи защитных масок пассажирам, эту меру в качестве эксперимента вскоре введут в троллейбусах и трамваях.