"Грузинская мечта" назвала приезд Саакашвили "самой большой провокацией самого большого авантюриста"

Задержав экс-президента Михаила Саакашвили, правоохранители предотвратили самую серьезную провокацию, об этом заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Большое спасибо правоохранительным органам Грузии, которые предотвратили самую большую провокацию, спланированную самым большим авантюристом Михаилом Саакашвили", - цитирует его Sputnik Грузия.

Поблагодарив силовиков, политик выразил уверенность, что все избиратели "Грузинской мечты" завтра на местных выборах придут на участки и "дадут достойный ответ на эту огромную провокацию".

Сам Саакашвили в видеообращении, опубликованном уже после его задержания в Facebook, призвал сторонников ничего не бояться, а сходить и проголосовать, и тогда, по словам политика, в воскресенье они "вместе отпразднуют победу".

"Я уверен в себе, крепок, и я приехал для того, чтобы вам помочь, другого выхода не было", - пояснил он.