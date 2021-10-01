Вильфанд пообещал Москве и области "симпатичную октябрьскую погоду"

В выходные и на следующей неделе в Москве и Подмосковье установится теплая погода без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он указал, что завтра и послезавтра ожидается комфортная погода, температура воздуха превысит норму примерно на 1-2 градуса, при этом будет облачно, но с прояснениями, так что "солнце будет ощущаться".

Вильфанд подчеркнул, что такая погода останется в регионе достаточно надолго, а в начале новой недели, воздух будет прогреваться вплоть до 15 градусов.

"Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра "Интерфакс".