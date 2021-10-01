Водохранилища Крыма теряют воду

Несмотря на обилие дождей, приток воды в водохранилища естественного стока в Крыму, который в 2019-2020 годах страдал от засухи, практически прекратился, - сообщили синоптики региона.

"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу октября 2021 года составил 118,96 млн куб. м, что на 6,8 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - говорится в обзоре, размещенном на официальном сайте гидрометцентра Крыма.

Так, в Белогорское водохранилище за сентябрь поступило 1,1 млн кубометров воды, в Симферопольское - всего около 0,8 млн, в Счастливое, питающее Ялту - порядка 0,6 млн, в Чернореченское, питающее Севастополь - лишь 0,3 млн кубометров.

На крымских реках сохранялся режим осенней межени, наблюдалось незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения, - отметили специалисты.