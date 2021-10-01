Опубликованы кадры с задержанным Саакашвили в наручниках (ВИДЕО)

В Грузии публикуются первые видеозаписи, связанные с арестом экс-президента Михаила Саакашвили.

Сегодня утром политик заявил, что приехал в Батуми, правительство Грузии весь день опровергало эту информацию, утверждая, что он остался на Украине. Однако буквально полтора часа назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге заявил о задержании Саакашвили и водворении его в пенитенциарное учреждение.

МВД Грузии опубликовало видео, на котором можно увидеть, как радостно улыбающегося политика, на руках которого надеты наручники, вводят в здание тюрьмы.

Sputnik Грузия распространило ролик, на котором, как утверждает издание, запечатлено, как оппозиционера доставляют в тюрьму в Рустави.