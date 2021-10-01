Фархад Ибрагимов: "Ангажированные СМИ пытаются показать, что Иран якобы угрожает Азербайджану"

Сегодня Вооруженные силы Ирана сегодня начали масштабные учения "Покорители Хайбара" недалеко от границы с Азербайджаном, задействовав бронетанковые части, артиллерию, вертолеты и БПЛА. Это поначалу вызвало обеспокоенность в Баку, однако министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди заявил, что "недоразумения будут разрешены дипломатическим путем", подчеркнув, что “некоторые страны” разработали план заговора, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Ираном.

Комментируя "Вестнику Кавказа" ситуацию, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов выразил мнение, что Иран "совершенно не собирается конфликтовать с Азербайджаном", однако "третьи заинтересованные силы явно не желают сотрудничества Баку и Тегерана, намереваясь внести раскол в ирано-азербайджанские отношения, устраивают провокации, вбрасывают в СМИ некорректную информацию провокационного характера".

Эксперт утверждает, что "в Тегеране и Баку очень мудрые политики, которые прекрасно понимают, что ситуацию не надо доводить до конфронтации, а следует всё решать дипломатическим путем; тем более, что этот вопрос вполне решаемый".

По данным Ибрагимова, Иран периодически проводит учения у границ сопредельных стран, но это не означает, что Тегеран угрожает им: "Иран может проводить учения [на своей территории] там, где сами посчитает нужным. Они не считают, что проведение военных учений вблизи границ того или иного государства несет негатив или может привести к конфронтации. Думаю, действия Ирана - просто дежурный маневр".

Эксперт уверен, что "ангажированные СМИ пытаются показать, что якобы Иран угрожает Азербайджану или наоборот, Иран посылает сигнал Азербайджану, что он якобы чуть ли не войну начать готов". Такие утверждения он назвал "глупостью", "ерундой", заверив, что "никакой войны ожидать не стоит".

Фархад Ибрагимов напомнил, что в истории ирано-азербайджанских отношений были черные пятна, но они всякий раз стирались после встреч лидеров двух государств: "Думаю, скоро может состояться встреча президентов Ирана и Азербайджана. Вероятно, президент Ирана Ибрахим Раиси совершит поездку в Баку и на встрече с Ильхамом Алиевым они снимут все вопросы, если таковые возникли".

"Тегеран хочет равноправных, дружеских отношений с Баку. Хочет, чтобы между двумя государствами было доверие, чтобы Азербайджан все больше вовлекался в процессы экономического характера. В Иране прекрасно отдают себе отчет в том, что никакая конфронтация, тем более с соседями до добра не доведет. Президент Ирана Раиси неоднократно говорил о том, что своим приоритетом считает хорошие отношения с соседями, а также со странами Центральной Азии и с Россией", - заключил эксперт.