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Источники сообщили о задержании Тельмана Исмаилова

Источники сообщили о задержании Тельмана Исмаилова

Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Подгорице (Черногория), об этом пишет портал издания Vijesti, ссылаясь на несколько источников.

В сообщении указано, что ордер на розыск бизнесмена был выдан российской стороной.

В посольстве в Черногории заявили РИА Новости, что официальных сведений о задержании не поступало. Адвокат Исмаилова Марина Русакова также не располагает достоверной информацией.

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