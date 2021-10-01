Источники сообщили о задержании Тельмана Исмаилова
Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Подгорице (Черногория), об этом пишет портал издания Vijesti, ссылаясь на несколько источников.
В сообщении указано, что ордер на розыск бизнесмена был выдан российской стороной.
В посольстве в Черногории заявили РИА Новости, что официальных сведений о задержании не поступало. Адвокат Исмаилова Марина Русакова также не располагает достоверной информацией.
Вестник Кавказа
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