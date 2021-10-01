Легковушка на Кубани протаранила вахтовый ПАЗ, есть пострадавшие

Сегодня в Славянском районе Кубани столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

"На пятом километре автодороги "Славянск-на-Кубани - Крымск" в Славянском районе автомобиль KIA RIO не уступил дорогу и столкнулся с вахтовым автобусом ПАЗ, который после столкновения выехал на встречную полосу, и врезался в грузовик MAN. Четыре пассажира автобуса доставлены в лечебное учреждение для обследования", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На месте ДТП работают два экипажа ГИБДД, - говорится в сообщении.