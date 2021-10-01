"Единое нацдвижение" дало первый комментарий по задержанию Саакашвили

В оппозиционной партии "Единое национальное движение" прокомментировали сообщение о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Саакашвили сделал все что в его силах. Сейчас очередь за вами. Завтра вы должны пойти на выборы и зафиксировать свою позицию", - приводит слова одного из лидеров партии Левана Хабеишвили Sputnik Грузия.

Оппозиционер признал, что никаких других планов в связи с арестом политика у ЕНД нет.

Хабеишвили выразил уверенность, что "Грузинская мечта" проиграет муниципальные выборы, заранее пригласил всех в воскресенье на "праздничный митинг", который, по его словам, пройдет в центре Тбилиси.