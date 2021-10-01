На Дону заработала первая очередь крупного оптово-розничного торгового комплекса

Группа строительных компаний "Дон" ввела в эксплуатацию под Ростовом-на-Дону первую очередь оптово-розничного торгового комплекса (ОРТК) "Южный хаб" для предпринимателей, ранее торговавших на признанных незаконными рынках Ростовской области: инвестиции в первую очередь составили свыше 600 млн рублей, - сообщила пресс-служба ГСК.

Реализация инвестпроекта ОРТК "Южный хаб" началась в конце июня текущего года – за это время была построена асфальтированная площадка, инженерные коммуникации, транспортная развязка, реконструирована и расширена дорога к ОРТК от федеральной автотрассы М-4 "Дон". С рынка "Атлант-Юг" перевезено и размещено на территории более 150 контейнеров предпринимателей, при этом запланировано перевезти более 400 контейнеров, - передает "Интерфакс".

В настоящее время продолжается монтаж четырех овощехранилищ, где разместятся 40 холодильных камер по 550 кубометров каждая.

В результате реализации проекта для арендаторов планируется создать 15 тыс рабочих мест, что позволит создать одну из перспективных локаций для перемещения предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность на территории торговых комплексов Аксайского района.