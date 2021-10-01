На Дону заработала первая очередь крупного оптово-розничного торгового комплекса
Группа строительных компаний "Дон" ввела в эксплуатацию под Ростовом-на-Дону первую очередь оптово-розничного торгового комплекса (ОРТК) "Южный хаб" для предпринимателей, ранее торговавших на признанных незаконными рынках Ростовской области: инвестиции в первую очередь составили свыше 600 млн рублей, - сообщила пресс-служба ГСК.
Реализация инвестпроекта ОРТК "Южный хаб" началась в конце июня текущего года – за это время была построена асфальтированная площадка, инженерные коммуникации, транспортная развязка, реконструирована и расширена дорога к ОРТК от федеральной автотрассы М-4 "Дон". С рынка "Атлант-Юг" перевезено и размещено на территории более 150 контейнеров предпринимателей, при этом запланировано перевезти более 400 контейнеров, - передает "Интерфакс".
В настоящее время продолжается монтаж четырех овощехранилищ, где разместятся 40 холодильных камер по 550 кубометров каждая.
В результате реализации проекта для арендаторов планируется создать 15 тыс рабочих мест, что позволит создать одну из перспективных локаций для перемещения предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность на территории торговых комплексов Аксайского района.
Вестник Кавказа
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