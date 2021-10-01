Глава американской делегации прокомментировала итоги переговоров с Россией по стратстабильности
Россия и США уверены в необходимости совместного поиска решений проблемных вопросов "там, где это возможно", такое заявление сделала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности.
"Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - цитирует ее РИА Новости.
Дипломат указала, что диалог между делегациями носил "субстантивный" характер.
Шерман заявила, что стратегический диалог продемонстрировал, что Вашингтон, невзирая на серьезные разногласия, остается приверженным диалогу с другими странами, включая Россию.
Напомним, второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности прошел накануне в Женеве.
Вестник Кавказа
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