Глава американской делегации прокомментировала итоги переговоров с Россией по стратстабильности

Россия и США уверены в необходимости совместного поиска решений проблемных вопросов "там, где это возможно", такое заявление сделала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности.

"Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - цитирует ее РИА Новости.

Дипломат указала, что диалог между делегациями носил "субстантивный" характер.

Шерман заявила, что стратегический диалог продемонстрировал, что Вашингтон, невзирая на серьезные разногласия, остается приверженным диалогу с другими странами, включая Россию.

Напомним, второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности прошел накануне в Женеве.