Донские власти вводят новые коронавирусные ограничения

Ухудшение коронавирусной ситуации вынудило власти Ростовской области ввести новые ограничения - соответствующий документ подписан губернатором региона Василием Голубевым, сообщает пресс-служба областного главы.

"Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 4 октября: работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями. В медорганизациях области с 4 октября прекращается проведение профилактических осмотров и диспансеризации для всех взрослых граждан - исключение сделано для углубленной диспансеризации тех, кто перенес COVID-19, диспансеризации детей, проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также ограничиваются по количеству зрителей до 500 человек выступления музыкальных, театральных и иных коллективов, при этом наполняемость зала не должна превышать 50%.

Приостановлена работа танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания.

До 1 ноября останавливаются все дополнительные образовательные программы для несовершеннолетних. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий.