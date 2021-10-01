В Черногории задержан экс-глава Росалкоголя – источник

Власти Черногории задержали в стране бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, - сообщил информированный источник.

Интерпол уже уведомил СК о задержании Чуяна, российская сторона начала подготовку запроса о его экстрадиции.

"Если РФ оперативно направит запрос об экстрадиции Чуяна и власти Черногории его удовлетворят, он может обжаловать это решение. В любом случае, процедура экстрадиции не будет быстрой, она займет месяцы, в некоторых случаях этот срок может достигать года", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Чуян был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2018 году по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшему тяжкие последствия и нанесшему ущерб ОФК-банку, который следствие оценило в 30 млрд рублей.

Чуян выдавал акцизные марки предприятиям, а бывший председатель правления банка Николай Гордеев по его указанию с 2012 по 2016 годы выдавал им кредиты и банковские гарантии по уплате налогов, вырабатывая обходные схемы финансирования алкопредприятий в обход нормативов ЦБ и с искажением бухгалтерской отчетности, - полагает следствие.

Напомним, Чуян занимал пост главы Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года до лета 2018 года.