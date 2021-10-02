Из-за чего на Южном Кавказе может начаться настоящая геополитическая борьба

Прошел год с начала Второй Карабахской войны, завершившейся после 44-дней ожесточенных боестолкновений. Конфликт унес жизни тысяч военнослужащих Армении и Азербайджана, нанес ущерб инфраструктуре Южного Кавказа на сотни миллионов долларов. Результатом войны стала деоккупация территории Азербайджана и введение в регион российского миротворческого контингента. Геополитический баланс сдвинулся в пользу России, обнажив уязвимые позиции западной политики в вопросе урегулирования карабахского кризиса.

Политическая ситуация в регионе, несмотря на значительные сдвиги, сохранила вектор пассивного противостояния. Армянская политическая элита отказывается принимать результаты войны и не рассматривает варианты развития послевоенного сотрудничества, кроме тех, которые в полной мере удовлетворяют интересы местного истеблишмента.

Азербайджан стремится развить успех, закрепляя за карабахским кризисом статус урегулированного конфликта, и реагируя на позицию официального Еревана максимально сдержанно.

Народы Армении и Азербайджана так не были подготовлены к миру, хотя примирительная стратегия была озвучена три года назад в ходе встреч глав внешнеполитических ведомств. В результате долгожданный мир в регионе вызвал с одной стороны восторг и радость, с другой – скорбь и стал рассматриваться сквозь призму национальной трагедии.

Со стороны может показаться, что конфликт между Арменией и Азербайджаном - столкновение двух различных культур. В действительности все республики Южного Кавказа во многом близки - уровень жизни в странах региона, система ценностей, а также сформированные принципы управления, разительно не отличается. Будь то сильная президентская, либо парламентская власть, она непременно формирует мощную корпорацию, в которой тесно переплетаются интересы политических и бизнес элит. Различия между государствами региона связаны с экономикой, демографией, географическим положением. Однако существующие в республиках структуры производства близки, во многом благодаря общему постсоветскому наследию.

Близость и неотделимость стран Южного Кавказа друг от друга косвенно подтверждают влиятельные зарубежные структуры, в том числе визиты лидеров зарубежных стран, которые в ходе своих внешнеполитических турне посещают поочередно Грузию, Армению и Азербайджан. Как видят обстановку в регионе западные политики? Ситуация в общем и в целом устраивает внешних геополитических акторов, а потому существенно не меняется. Запад сохраняет влияние в Грузии и Армении, Азербайджан также открыт для многовекторного сотрудничества. Иран и Турция, как и прежде, остаются небезучастными в политике Южного Кавказа, а Россия сохраняет прочные региональные позиции. Деловые интересы влиятельных европейских и трансатлантических компаний в регионе не пострадали.

За что тогда ведется борьба в регионе, если ущерб от неурегулированных конфликтов несут исключительно жители республик Южного Кавказа, а острого столкновения интересов влиятельных зарубежных акторов не наблюдается? Реальная борьба, как внутри региона, так и за его пределами начнется тогда, когда регион начнет объединяться, преодолевая транспортную блокаду. Поскольку сейчас пространство Южного Кавказа дезинтегрировано, но когда оно встанет на пусть объединения, поднят вопрос, под чьей эгидой будет проходить процесс интеграции. Кто будет курировать многомиллиардные проекты во всех сферах социального обеспечения и отраслях экономики?

В процессе интеграции высвободиться огромный ресурсный потенциал Южного Кавказа. Районы, удаленные от республиканских центров, либо вовсе изолированные, смогут переориентироваться и создать новые рынки. Для этого потребуется соответствующая инфраструктура, прогрессивное законодательство.

Все это сравнительно новые процессы: единая система транспортного сообщения, упрощение паспортного контроля и безграничное перемещение внутри региона, социальное страхование, возможно, даже единая валюта. "Руководить" процессом интеграции и осваивать новые проекты захотят многие. Эти силы готовые побороться за то, чтобы использовать элемент мягкой силы на Южном Кавказе сразу на нескольких геополитических направлениях.