Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение", - цитирует его Sputnik Грузия.

Гарибашвили пояснил, что спецслужбы полностью отслеживали маршрут передвижения экс-президента, хотя сегодня правящая партия заявляла об отсутствии Саакашвили в стране.

"Проводились соответствующие мероприятия, ведомства работали скоординировано и было выбрано время и место, чтобы задержанию мешало минимальное количество факторов", - отметил глава правительства, указав, что операция прошла на высшем уровне и поблагодарив за это министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и председателя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.

Уточняется, что политика задержали не на границе, а внутри страны, однако где именно, сказано не было. СМИ утверждают, что это произошло в Тбилиси, ни подтверждений, ни опровержений этой информации пока нет.

Гарибашвили также напомнил, что сегодня празднуется "Бидзинаоба" (день всех Бидзин), и поздравил Бидзину Иванишвили с задержанием Саакашвили.

Как сообщает Грузия Online, доказательств задержания власти не предоставили.

Напомним, в последние несколько дней Саакашвили неоднократно обещал вернуться в Грузию в день муниципальных выборов, которые назначены на завтра, и вывести своих сторонников на улицы. Сегодня утром он опубликовал видеообращение предположительно из Батуми, в ЕНД пообещали, что политик выйдет к сторонникам завтра после закрытия избирательных участков.

Власти Грузии предупреждали, что Саакашвили на родине ждет суд и что он будет задержан сразу, как окажется на территории Грузии.