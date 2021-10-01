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Посольство одной из стран СНГ "заминировали" в Нур-Султане

Посольство одной из стран СНГ &quot;заминировали&quot; в Нур-Султане

Неизвестный злоумышленник сообщил сегодня о взрывном устройстве, якобы заложенном в посольстве Беларуси в Нур-Султане. Такое сообщение распространила пресс-служба столичного департамента полиции.

В нем говорится, что на электронную почту белорусской дипмиссии в Казахстане пришло письмо с угрозами о якобы находящейся в здании бомбе.

Была проведена проверка, сведения не подтвердились: никаких взрывных устройств на территории найдено не было.

Запущено досудебное расследование, реализуются оперативно-розыскные мероприятия, передает Sputnik Казахстан.

В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение о минировании влечет уголовную ответственность.

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