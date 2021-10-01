Дагестан налаживает сотрудничество с Новгородской областью

Сегодня с рабочей поездкой в Дагестан прибыл губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в махачкалинском аэропорту его встретил врио главы республики Сергей Меликов, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Меликов и Никитин обсудят перспективы сотрудничества Дагестана и Новгородской области, обменяются опытом в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, реализация проектов по соцконтрактам, научно-техническое и культурное взаимодействие, - передает "АиФ Дагестан".

Также Никитин планирует встретиться с сотрудниками управления МВД по Новгородской области, которые находятся в Дагестане в служебной командировке.

Напомним, Андрей Никитин возглавляет Новгородскую область с февраля 2017 года.