Президент Грузии осудила правительство за реакцию на "приезд" Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за реакцию на обещания экс-главы государства Михаила Саакашвили приехать в Батуми. Соответствующее сообщение распространила ее администрация.

По словам президента, власти "обязаны рассказать обществу правду и тем самым восстановить спокойствие", а не "подшучивать". Зурабишвили подчеркнула, что правительство должно пресечь все попытки дестабилизации и беспорядков.

"Никто не должен играть с этим огнем, если ему небезразлична страна и ее будущее. Я не верю, что это время вернется, потому что наши граждане намного бдительнее, чем политики. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех взять на себя ответственность. Стабильность страны - наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся", - цитирует президента РИА Новости.

Зурабишвили подчеркнула, что вопрос приезда Саакашвили в Грузию, независимо от того, состоялся он на самом деле или нет, осложняет предвыборную обстановку, давит на и без того напряженное и уставшее общество.

Президент отметила, что Михаил Саакашвили заботится не о стране и не о честности выборов, его основная цель - дестабилизировать обстановку.