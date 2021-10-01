Экажевских чиновников заподозрили в земельных махинациях

Ингушские следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации одного из сел Назрановского района по подозрению в превышении полномочий при выделении земельных участков, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

"С сентября по ноябрь 2017 года должностные лица администрации села Экажево безосновательно выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям, куда они внесли ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков под ИЖС", - полагает следствие, рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

На основании этих документов управление Росреестра зарегистрировало права собственности на участки общей кадастровой стоимостью более 1,8 млн рублей, - говорится в сообщении.

В отношении муниципальных чиновников возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".