Житель Узбекистана осужден за фейковую страницу президента и мошенничество

Жителю Узбекистана, создавшему поддельную страницу президента Шавката Мирзиеева в одной из соцсетей, вынесли приговор. Об этом рассказал пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.

По его словам, преступник приговорен к лишению свободы на три года.

Кроме того, на время отбывания наказания ему запрещено выходить в интернет.

В марте текущего года 39-летний мужчина, временно живущий в городе Чирчике, открыл фейковый профиль президента Узбекистана в Facebook. От имени главы государства он представлялся руководителем администрации президента, обещая практическую помощь в решении различных проблем, но не бесплатно, а за денежное вознаграждение. Вскоре он был разоблачен и задержан правоохранителями, передает Sputnik Узбекистан.