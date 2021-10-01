Российский газ пошел в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Российский газ по "Турецкому потоку" пошел в Венгрию и Хорватию, сообщили сегодня в "Газпроме".

"Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании, передает РИА Новости.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа по этому маршруту, вступил в силу с сегодняшнего дня.